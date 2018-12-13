كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - معالج برازيلي ظهر مع أوبرا وينفري يواجه تهما بالتحرش الجنسي

تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات من أكثر من 250 امرأة بأن معالجا روحيا نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها، تحرش بهن جنسيا.

وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون لرويترز أمس الأربعاء إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا من محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها مركزا للعلاج الروحي.

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس حيث توجد بلدة أباديانيا أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا منذ أن أعلن التليفزيون أول اتهام يوم الجمعة.

وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريرا عن أساليبه في العلاج الروحي في عام 2013. وأكد أمس الأربعاء على براءته في أول تعليقات له منذ تفجرت الفضيحة وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.