كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - بالفيديو لحظة سقوط طفلة من الطابق الخامس

تداول نشطاء موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة سقوط طفلة من الطابق الخامس.

ويظهر في المقطع المتداول، أن سائق تاكسي يدعى "طاهر ماجوميدوف"، كان يقف بالقرب من منطقة اقتراب طفلة من حافة شباك في الطابق الخامس لبناء سكني، وسرعان ما قام هو وزميل له بالتقاط الطفلة في اللحظة المناسبة.

ويظهر في اللقطات لكن قوة السقوط أدت لإصابة أحد المنقذين في يده وإصابة قدم الطفلة إصابات طفيفة.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.