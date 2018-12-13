كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - وزير الداخلية يدشن مركز الأمير نايف للإبداع الأمني

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، حفل تدشين مركز الأمير نايف للإبداع الأمني، وافتتاح معهد التدريب النسائي الأمني، وذلك بمقر كلية الملك فهد الأمنية في الرياض.

ووضع وزير الداخلية حجر الأساس لمركز الأمير نايف للإبداع الأمني، وشهد توقيع مذكرة تعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكلية الملك فهد الأمنية، وذلك لتعزيز الجهود لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي بين المدينة والكلية.

ثم شاهد فيلماً قصيراً عن المركز الذي يختص بتأهيل منسوبي الجهات الأمنية على ثقافة الإبداع والابتكار وتطوير التقنيات ذات الصلة بالعمل الأمني.

بعد ذلك افتتح وزير الداخلية، معهد التدريب النسائي الأمني بالكلية، الذي يختص بتهيئة وتأهيل المرأة على متطلبات تنفيذ المهام الأمنية الميدانية، حيث اطلع على مرافق المعهد الذي تم تجهيزه بصالات وميادين حديثة للتدريب العسكري على فنون الدفاع عن النفس والرماية ومهام التفتيش وغيرها من متطلبات العمل الأمني.

ووقف وزير الداخلية خلال جولته الميدانية في الكلية على عدد من القاعات الدراسية وميادين التدريب.

وأوضح مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج في كلمته بهذه المناسبة، أن التطور الذي تشهده الكلية الذي جعلها تتميز في مستوى برامجها التدريبية الأمنية في مختلف التخصصات الأمنية، وذلك بفضل ما توفره لها القيادة من إمكانيات كبيرة تتمثل في البنية التحتية النموذجية، والميادين المتخصصة، والمعامل المتطورة، ووسائل التقنية الحديثة، لتواكب بذلك التطور الذي تعيشه بلادنا على الصعد كافة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.