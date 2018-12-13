كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - صور - شوارزنيغر يقود أول سيارة من نوعها بالعالم

بعد أن كان أول رجل يشتري سيارة هامفي الشهيرة في التسعينيات، رصدت كاميرا مصور "الباباراتزي"، في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية، بطل أفلام الحركة أرنولد شوارزنيغر وهو يقود سيارة لم يجربها أحد من قبل.

وظهر، الممثل البالغ من العمر 71 عاما، في مقطع فيديو، وهو يقود سيارة هامر حمراء اللون، بينما كان يدخن سيجارا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعرف النجم الأميركي بعشقه للعربات العسكرية الضخمة، حيث كان أول من يشري عربة هامفي العسكرية عام 1992.

وكان شوارزنيغر كشف، في سبتمبر 2017 بالنمسا، النقاب عن أول سيارة همر كهربائية في العالم.

وخلال حدث الإطلاق، قال البطل في فيلم "ذا تيرميناتور" إن شركة كريسيل إلكتريك قامت بتعديل سيارته المرسديس من فئة G لجعلها كهربائية، وهو ما يكلف عادة 21 ألف دولار.

وأوضح "كريسيل إلكتريك أنجزت المهمة بنجاح مع مرسديس، والآن قامت بنفس الأمر مع الهامر".

ولطالما كان شوارزنيغر من أشد المدافعين عن البيئة، إذ يصر على ضرورة محاربة كل من يخربها. وألقى النجم كلمة افتتاحية في قمة "كوب 24" التي احتضنتها بولندا، الأسبوع الماضي.

