كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - تيريزا ماى تعود لبروكسل بعد "نجاتها" من سحب الثقة

تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل اليوم، حيث تعقد قمة أوروبية، وذلك بعدما نجت من تصويت حزب المحافظين لسحب الثقة منها أمس.

وبعد تصويت 200 نائب من الحزب لصالحها، مقابل 117 نائبا صوتوا ضدها، ستحتفظ تيريزا ماي بمنصبها كزعيمة للحزب لمدة عام على الأقل.

وتعهدت ماي في خطاب أمس بالعمل على تحقيق مطالب الشعب البريطاني الذي صوتت أغلبيته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتبدو المهمة التي تواجهها ماي مستحيلة. بعدما انتهت اجتماعاتها أمس مع رئيس الوزراء الهولندي، والمستشارة الألمانية ورئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية دون حصولها على أي تنازلات.

حيث أكد الجانب الأوروبي أنه قد يقدم بعض التوضيحات حول الاتفاق لكن لا مجال للعودة إلى طاولة المفاوضات.