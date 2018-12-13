كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - إيميلي بلانت تحضر العرض الخاص لفيلمها Mary Poppins Returns

أقيم العرض الخاص لفيلم Mary Poppins Returns أمس الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور أبطال الفيلم، وفي مقدمتهم النجمة العالمية إيميلي بلانت.

وخطفت إيمليي الأنظار بظهورها بفستان أزرق طويل من قماش الحرير خلال العرض الخاص مع مجوهرات من نفس اللون.

وتدور أحداث الفيلم خلال عهد الكساد في (لندن)، حيث شبَّ كلُ من (جاين) Mary Poppins و(مايكل بانكس) بصحبة أولاد مايكل الثلاثة في محيط أسرتهم الصغيرة، تزورهم (ماري بوبينز الغامضة) لتتبُع خسارتهم الشخصية من خلال قدراتها الفريدة ومهاراتها الاستثنائية، وتتمكن ماري بمساعدة صديقها (جاك) أن تساعد هذه العائلة في إعادة اكتشاف الفرحة والمرح المفقودين في حياتهم.