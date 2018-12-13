بالصور| ضياء الزياني ملكة جمال العرب تونس 2019

أعلنت الدكتورة حنان نصر منظمة ملكة جمال العرب، أمس، تتويج ضياء الزياني ملكة جمال العرب تونس 2019، فيما جاءت الوصيفة الأولى سوار حكيمي والثانية سيرين طرابلسي، وذلك بالعاصمة التونسية أمس بالفندق الكبير، بحضور عدد من نجوم المجتمع المصري والتونسي.

وجاء التتويج بحضور وكيلة المهرجان بتونس نور بويده، ولجنة تحكيم المسابقة المكونة من حنان نصر، والفنان سعد الصغير، ووكيلة المسابقة بالمغرب سعاد الشامي، ورجل الأعمال المصري حماده السنوسي، ومن تونس طبيب جراحة التجميل الدكتور معز القلال، وخبيرة التجميل نادره جماعة، والوصيفة الأولي لملكة جمال العرب تونس 2018 ذكرى، ومن نجوم تونس النجمة وفاء بوكيل والتي غنت أغنية خصيصا للمسابقة "أنا الملكة" والفنان وليد عزيز، والنجم حسن عمارة، والمطربة سيرين ميلاد، والفرقة الغنائية مزيكا للمايسترو خالد بن عيسي.

وتخلل الحفل عروض أزياء لمصممة الأزياء التونسية تيسير الأسود، ونورا هوت كوتير وأيضا دار أزياء وايت لاملمقني، ولأمل قرقوري ودار ايف للشقيقتان مروة وإيمان شقرون، وسط إعجاب الحضور بالحلويات الصفاقسية المقدمة من مدام اللحياني وقدم التاج خبير الحللي السوري سامر خالد.

وصرحت منظمة المسابقة أنها هذا العام اختارت المسابقة بتونس شعار "المرأة الريفية" وأعجبت بالمجهود الكبير التي بذلته وكيلة المهرجان نور بويده والمتسابقات من فاعليات بالريف التونسي لدعم أشجار الزيتون حيث يعد زيت الزيتون التونسي أحد مصادر الدخل القومي وتم أيضا إعداد يوم سياحي ثقافي بولاية زغوان برعاية سيادة المحافظ علي مرموري.

وغطى فاعليات المسابقة المصور سليم حشيشه برعاية منابر الإعلام التونسية قناة تونسيا، والغد، والقناة الرسمية التونسية والراعي الإعلامي لابريس ومجلة لو مارياج، مع عقد مؤتم صحفي موسع بفندق ماري جولد.

وقالت نور بويده وكيل المسابقة فى تونس أن المتسابقات استمتعن بالمعسكر التدريبي وما به من فعاليات ركوب الخيل والمأكولات التونسية برعاية الشيف رضا خضر بفريدريك كافيه.

وتستعد من الآن الملكة التونسية للسفر للجزائر لحضور حفل الاختيار النهائي لملكة جمال العرب 2019 بوهران يناير المقبل.

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