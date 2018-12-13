احذري.. أمريكية استعانت بـ"صلصة الصُويا" فأصابها تلف في الدماغ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصيبت سيدة أمريكية بتلف دائم في الدماغ بعد أن شربت لترا من صلصة الصويا في محاولة من جانبها لتنظيف قولونها.

وكشف طبيب يدعى دكتور برنارد عبر قناته الطبية "Chubbyemu" على موقع يوتيوب عن أن تلك السيدة، التي تبلغ من العمر 39 عاماً، قد تناولت ذلك البهار السائل معتقدةً أنه سيعمل على طرد السموم من جسدها، لكن الحال انتهى بها في نهاية المطاف للإصابة بسكتة قلبية وضرر لا رجعة فيه بأعصابها.

واكتشف الأطباء في المستشفى الذي نقلت إليه السيدة عقب تناولها صلصة الصويا أن هناك 200 غرام من الملح في دمها، أي 5 أضعاف الجرعة القاتلة، ورغم محاولتهم إنقاص مستويات الصوديوم في دمها، لكن التغييرات كانت سريعة للغاية؛ ما أدى في الأخير إلى وفاتها دماغياً.

وأكد زوج هذه السيدة ويدعى خوليو أنها كانت في حالة صحية متردية بالأساس، وأنها فقدت 25 رطلاً من وزنها في آخر 3 أسابيع، وأنها بدأت خلال الستة أشهر الماضية في اتباع حمية تتألف فقط من خبز أبيض وسمك معلب؛ ما تسبب في تعرضها لنقص شديد في الحديد والفيتامينات.

ولفت الزوج إلى أنها نقلت أيضاً للمستشفى قبل الحادث بعد أن بدأت تظهر عليها علامات الفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد، التي لم تفلح الأدوية في معالجتها، لتصورها أن الحكومة قامت بتسميمها.

وأفادت بهذا الصدد صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن السيدة قررت تجربة صلصة الصويا بعد مشاهدتها فيديو على الإنترنت يؤكد أن تناول لتر منها يساعد على تخليص الجسم من السموم خلال ساعتين.