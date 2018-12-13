رغم علامات الحمل.. "ميجان ماركل" تختار هذه الإطلالة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

استطاعت دوقة ساسيكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري أن تجذب إليها الأنظار في أحدث ظهور لها خلال حفل توزيع جوائز الموضة Fashion Awards لعام 2018 بـRoyal Albert Hall بإطلالة أنيقة حملت توقيع دار الأزياء العالمية جيفنشي.

وشهد الحفل حضور أبرز مشاهير العالم من نجمات سينما و عارضات بجانب المطربين ومصممي أزياء ونجوم المجتمع، حسب موقع "harpersbazaar".

واعتمدت "ميجان" على عنصر المفاجأة، وحضرت الحفل بفستان أسود اللون one shoulder مصنوع من خامة القطيفة الساحرة.

وعلى الرغم من أن الإطلالة كشفت عن علامات الحمل عليها، إلا أنها بدت بغاية أنوثتها وأناقتها، وهي تقدم جائزة أفضل مصممة أزياء بريطانية، والتي كانت من نصيب صديقتها ومصممة فستان زفافها "كلير ويت كيلير" المديرة الإبداعية لجيفنشي.

ونسقت "ميجان" الأكسسوارات الذهبية كبيرة الحجم التي أضافت لمسة عصرية على إطلالتها.

وقالت خبيرة الموضة هدى عصام لمصراوي: "اختيار ميجان لتصميم هذا الفستان الذي يبدو مثل الروب ومفتوح بحرفية وكسر رتابة اللون الأسود بالأكسسوارات الذهبية البسيطة، موفق للغاية، وجعل جسمها ممشوق على الرغم من انتفاخ بطنها نتيجة الحمل فهي نجحت في تنسيق إطلالاتها بشكل عام".

وأضافت خبيرة الموضة: "اللون الذهبي يعتبر أحد صيحات موضة الرائجة هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر بقوة حتى الموسم القادم، وأن هذه النوعية من الأحذية من أهم القطع التي يجب علي الفتيات اقتنائها لأنها تعطي لمسة ساحرة، وجذابة علي الإطلالة وتناسب أغلب الإطلالات الكلاسيكية".