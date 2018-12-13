بالصور- أبرز إطلالات نجمات 2018 Fashion Awards.. وميجان ماركل بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

شهدت لندن فاعليات أهم حدث في عالم الموضة، هو حفل توزيع جوائز الموضة Fashion Awards لعام 2018 بـRoyal Albert Hall، و حرص على الحضور أبرز مشاهير العالم من نجمات سينما و عارضات أزياء بجانب المطربين ومصممي أزياء ونجوم المجتمع.

وعلى الرغم من أن هناك نجمات فشلن في تنسيق إطلالاتهن، وواجهن الانتقادات من قبل الجمهور وناقدي الموضة والأزياء، إلا أن أخريات استطعن أن يبهروا الحاضرين باختيارهن الجذاب فبعضهن اخترن الجراءة، وأخريات اعتمدن على الغرابة في التصميم.

ومن أجمل الإطلالات كانت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري التي فاجأت الجميع بحضورها هذا الحفل بفستان أسود، one shoulder مصنوع من خامة القطيفة التي أظهرت علامات الحمل عليها، من توقيع دار الأزياء العالمية جيفنشي.

ويستعرض لكم الخليج 365 أفضل إطلالات النجمات خلال ألبوم الصور المرفق بالموضوع في حفل 2018 Fashion Awards حسب موقع " harpersbazaar".