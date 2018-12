للعرسان.. 5 أفكار لقضاء ليلة سعيدة في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد

مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة ربما يشغل بعضكم سؤال: كيف نقضي هذه الليلية مع شريك الحياة خاصة إذا كان هذا هو العام الأول على زواجكم؟

يقدم لكم "الخليج 365" 5 أفكار غير تقليدية لقضاء رأس السنة مع زوجك وفقًا لموقع tell you all.

1 - أمسية في المنزل

قد تعتقدين أن قضاء أمسية في المنزل فكرة قديمة ومملة، إلا أنها ممكن أن تكون ليلة مميزة كل ما عليكما فعله إغلاق الهواتف، وحضري الطعام المفضل لكما، ويمكنكما مشاهدة فيلم رومانسي، أو إحضار ألعاب والاستمتاع بلعبها سويًا لإضفاء نوع من المرح.

2 - السفر

بدلًا من قضاء الليلة بين صخب الأصدقاء أو العائلة، يمكن أن تستمتعي أنت وزوجك في قضائها في مكان هادئ ودافئ على حسب ميزانيتكما، ويمكن أن تكون العطلة في فندق في بلد آخر، أو مدينة قريبة وقليلة التكلفة.

3 - خروج لمنتصفالليل

ماذا عن نزهة لمنتصفالليل؟ يمكنك اختيار أحد الأماكن للاستماع لحفل موسيقي، أو مشاهدة الألعاب النارية، أو المشي في أحد الأماكن المفضلة لكما.

3 - حرق كل ما يزعجكم

من الأفكار التي يمكنكم تطبيقها لبداية عام جديد مع شريك حياتك بدون مشاكل، هي كتابة قائمة بما يزعجك فيه وهو كذلك، وإحراق الأوراق على الموقد أو تمزيقها، وبدء عام جديد بدون مشاكل أو مضايقات.

5 - أهداف مشتركة

من الأمور التي يمكن أن تقرب بينك وبين زوجك، هو أن تجمعكما أهداف مشتركة، تناقشوها سويًا لتحقيقها.