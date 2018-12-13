كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - كاسونجو ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة "القطن"
كاسونجو
انتظم الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب ميت عقبة.
جاء ذلك عقب تعافي اللاعب من الآلام العضلية التي كانت تلاحقه في الفترة الماضية، وكان يؤدي علي إثرها تدريبات تأهيلية.
ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي مساء السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من البطولة الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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