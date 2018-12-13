كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - بسبب الألعاب الإلكترونية.. 17 ألف حالة طلاق في مصر.. اتفرج

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا مصورًا عن تأثير الألعاب الإلكترونية في تدمير العلاقات الزوجية والأسرية.

وأكد التقرير أن هناك 17 ألف حالة طلاق في مصر بسبب انشغال الأزواج بالألعاب الإلكترونية، وانصرافهم عن المشاركة في الحياة الأسرية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الألعاب الإلكترونية تحظى بشعبية كبيرة العالم عامة والعربيخاصة، إلا أنها تؤدي في النهاية للعنف والقتل والانتحار، وهو ما أكدته إحصائية رسمية صادرة من مركز القاهرة للدراسات الاجتماعية أفادت أن حالات الطلاق في مصر فقط، بلغت 17 ألف حالة في العام الجاري.