كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - مران الزمالك..جلسة بين جروس واللاعبين

مران الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الخميس.

وجاءت جلسة جروس واللاعبين فنية بحتة، تم خلالها توجيه بعض الأمور الفنية للاعبين، وكذلك بعض المهام الخاصة والأمور التكتيكية، لتطبيقها خلال اللقاء القادم أمام بطل تشاد بالبطولة الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران، حيث أدى لاعبي الزمالك في مجموعة واحدة تدريبات بدنية وتأهيلية عبارة عن تخطى حواجز بارتفاعات منخفضة بالإضافة إلى بعض الأمور التأهيلية الأخرى، تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لخوض أولى مواجهاته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام القطن التشادي مساء السبت المقبل بذهاب دور الـ 32 للبطولة.