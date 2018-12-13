كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - مران الزمالك.. المشرف العام يحفز اللاعبين قبل لقاء القطن

أمير مرتضي منصور

تواجد أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، في مران الفريق الأول الذي أقيم بملعب النادي اليوم الخميس.

وجاء تواجد أمير مرتضي من أجل الاطمئنان على آخر استعدادات الفريق، وتحفيز اللاعبين قبل السفر غدا الجمعة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بطل تشاد بكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم السبت المقبل بملعب برج العرب.

ويلتقي الزمالك أمام القطن ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإفريقي، في اللقاء الذي سيشهد حضور قرابة 10 آلاف مشجع.