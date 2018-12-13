كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - تعرف على موعد قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، موعد إعلان قرعة دور الـ 16، من بطولة دورى أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل.

وأسدل الستار مساء أمس الأربعاء، عن الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، وتحديد الفرق المتأهلة من دور المجموعات، الى دور القادم، وتم تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 17/12 لأجراء القرعة.

وفيما يلى الفرق المتأهلة كأول للمجموعات:

بوروسيا دورتموند الألمانى، برشلونة الإسبانى، باريس سان جيرمان الفرنسى، بورتو البرتغالى، بايرن ميونيخ الألمانى، مانشستر سيتي الإنجليزى، ريال مدريد الإسبانى، يوفنتوس الإيطالى.

والفرق المتأهلة كمركز ثانى فى المجموعات، جاءت كالتالى:

مانشستر يونايتد الإنجليزى، روما الإيطالى، ليون الفرنسى، أياكس أمستردام الهولندى، أياكس أمستردام الألمانى، ليفربول الإنجليزى، توتنهام هوتسبير الإنجليزى، أتلتيكو مدريد الإسبانى.