كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - روتانا سليم تحيي حفلاً بجامعة مصر

تشارك المطربة روتانا سليم في حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي سيقام، غدًا الجمعة، على استاد الجامعة بمشاركة الفنان محمود العسيلي وفرقه كاريوكي.

وقالت الفنانة "روتانا" إنها تواصل تحضيراتها لأغنية سينجل وتعكف على عمليات التسجيل لها بأحد الاستديوهات تمهيدًا لطرحها مطلع العام الجديد.

كما تستعد روتانا لإحياء عدد من حفلات رأس السنة في أكثر من فندق بالقاهرة بمشاركة مع أبرز نجوم الوطن العربي حيث شاركت العام الماضي مع النجوم هاني شاكر ووائل جسار ومحمد فؤاد في حفلات رأس السنة بأحد فنادق القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال روتانا كانت طرح أدعية دينية على قناة الحياة الفضائية خلال شهر رمضان الماضي.