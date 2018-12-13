كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - توفيلاك يستقبل سعد الحريري بأغنية “حبيبي انت” في لندن

نشر توفيق بريدي المعروف بـ”توفيلاك” فيديو طريف للحظة لقائه بالرئيس المكلف سعد الحريري في العاصمة البريطانية لندن. وظهر الحريري في الفيديو بينما كان بريدي يغني “حبيبي انت وروحي انت” للراحل ملحم بركات ثم قال له: “بحبك قلي انك بتحبني” ليرد عليه الحريري بضحكة ثم قال: “بحبكم كلكم”.

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