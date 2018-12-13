كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - رسالة خاصة من كارول سماحة لماجدة الرومي في عيد ميلادها

نشرت المطربة كارول سماحة، صورة مع ماجدة الرومي، عبر "إنستجرام" مرفقة بها تهنئة بعيد ميلاد الأخيرة.

وعلقت كارول قائلة: "عيد ميلاد سعيد للصوت اللى ألهمني سنوات المراهقة وألهم جيلا كاملا لقد تأثرت بطيبتك وإنسانيتك ويكاد يكون من النادر في الوقت الحاضر الحصول على فنان حقيقى مع هذه الصفات الرائعة وليبارك الله في كل أوقاتك الرائعة".

يذكر أن سماحة ستسجل خلال الأيام القليلة المقبلة أغنية جديدة من تأليفها وذلك داخل أحد الاستوديوهات الخاصة في بيروت.

والأغنية من توزيع عادل حقي، وألحان احدى الاغانى البلغارية الشهيرة، والتي نالت التصريح من صانعيها وتحويلها لعمل غنائي عربى.

ومن ناحية اخرى تستعد كارول سماحة لإحياء حفل غنائي يوم 16 ديسمبر المقبل حيث تحتفل برأس السنة فى لبنان وتم الإعلان عن نفاد تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن تشدو "سماحة" بأبرز الأغاني الخاصة بها، مثل "خليك بحالك"، و"أقول أنساك" و"روح فل"، و"هخونك".

يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "مبرو لقلبي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على القناة الرسمية عبر موقع "يوتيوب".

