كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - الخارجية الفرنسية تعلن تعرضها لهجوم سيبرانى لبيانات شخصية لمسافرين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الخميس، أن "بيانات شخصية" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن "معطيات حساسة".

وكانت الوزارة فتحت منذ 2010 خدمة "أريان" التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة إلى الخارج بالتسجيل على الإنترنت، خصوصا للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم.

وقال البيان إن "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سرقت"، و"يمكن أن تستخدم لغير أغراضها".

ويثير الاختراق تساؤلات بشأن أمن مواقع الحكومة الفرنسية الإلكترونية، رغم أن الوزارة سعت إلى طمأنة المستخدمين إلى أن المعلومات المسروقة ليست عالية الحساسية وإن استخدام موقع "أريان" آمن.

وأوضحت الحكومة في بيان أنه "من الممكن إساءة استخدام هذه البيانات لكن بتأثير محدود لأن المعلومات لا تشمل أموراً مالية حساسة أو بيانات قد تكشف عن وجهات المسافرين".

ولم يتضح على الفور مصدر الاختراق.