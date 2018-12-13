كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - الأمم المتحدة تحث على الشمولية والتنوع لتمكين المرأة في جميع المجالات

تمشيا مع استراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأخيرة بعنوان "تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة: من أجل المشاركة الكاملة والفعالة والمساواة بين الجنسين"، تحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الشمولية والتنوع لتمكين المرأة في جميع المجالات. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان اتباع نهج أكثر انتظامًا لتعزيز إدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة في جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين ،وتمكين جميع النساء والفتيات، وضمان حقوقهن.

وفي هذا الصدد، تشيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بإنجازات رحمة خالد؛ أول مذيعة تلفزيونية مصرية من متلازمة داون، والتي بدأت أول برنامج لها كمذيعة على قناه دي إم سي في البرنامج الصباحي يوم الثلاثاء 11 ديسمبر. وتشيد أيضا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دمج النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات موضحا أن قناة دي ام سي هي القناة الأولى لدمج المرأة ذات الاحتياجات الخاصة بين فريقها. وتؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر على أهمية ضمان الإدماج الكامل والمشاركة الفعالة للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات.