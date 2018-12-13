كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - أندية دجلة بطل كأس مصر للإنزلاق الفني

أبطال أندية وادى دجلة توج أبطال أندية وادى دجلة بكأس مصر لبطولة الإنزلاق الفني 2018 للعام الخامس على التوالي، والتي أقيمت في الفترة بين 6-8 من ديسمبر الجاري بمدينة نصر. وحصد أبطال الفريق الدجلاوي 41 ميدالية من ميداليات البطولة بواقع 16 ميدالية ذهبية 16 ميدالية فضية 11 ميداليات برونزية، وذلك بتفوقهم على الفرق المشاركة من المعادي و6 أكتوبر ومدينة نصر والشمس من جميع المراحل العمرية بين 6 إلى 15 سنة.

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