كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - رفض طعن 27 متهما وتأييد السجن المشدد 10 سنوات في أحداث دمياط

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار على فرجانى، رفض الطعن المقدم من 27 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث إخوان دمياط، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتأييد السجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور على فرجانى وعضوية كلا من المستشارين عبد الرسول طنطاوى ومحمد رضا حسين، وتامر شومان وحسام جمعة، وأمانة سر محمد دندر ومحمود عبد الفتاح ومحمود السجيعى.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2014؛ حيث تجمهر نحو 1000 شخص من الإخوان بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفى عبده على فرحات بالمقابر وتوجهوا إلى ورشة والد المتهم بقتله حاملين أسلحة نارية ومواد حارقة وحرقوا الورشة، وتصدت لهم قوات الأمن فقاموا بالتعدى على القوات ومقاومتهم وحرق سيارات الشرطة والإطفاء، وسرقة عدد من الأسلحة الميرى، وإصابة العديد فقضت محكمة جنايات دمياط بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين.