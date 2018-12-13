كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - سلطنة عُمان تستعرض رؤيتها 2040 تحضيراً لمؤتمرها الوطني

تخطيطاً للمستقبل ومتطلبات المرحلة القادمة، عقدت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" اجتماعها التاسع برئاسة هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة، لاستعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثامن وعرض هوية رؤية عمان 2040، من أجل التحضير للمؤتمر الوطني للرؤية والمزمع إقامته في نهاية شهر يناير 2019.

علاوة على ذلك، تمت مناقشة مخرجات ورشة تحديد مستهدفات رؤية عمان 2040 التي عقدت مؤخراً بمشاركة 180 مشاركا ومشاركة من أصحاب العلاقة في تحديد المستهدفات.

كما تم استعراض ورقتي سياسات التعليم ودور مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تحديد مقترحات لبعض الإجراءات والمبادرات لتهيئة المناخ العام لتحقيق رؤية عُمان 2040.