كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - ميسي يشتري طائرة خاصة فاخرة بـ15 مليون دولار
اشتري نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي طائرة خاصة فاخرة وصلت قيمتها الي 15 مليون دولار ، ليستقلها في تنقلاته مع عائلته بين أوروبا وأميركا الجنوبية حسب موقع “دوبلي أماريلا”.
وتم شراء الطائرة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي من نوع “جلف ستريم V”، طراز عام 2004، وتأتي بـ16 مقعد، وحمامين، بالإضافة إلى مطبخين، وفق ما نقلت “آس” عن الموقع الأرجنتيني. وأضاف ميسي بعض التعديلات على طائرته الجديدة، شملت إضافة الرقم “10” على الذيل، بينما دمجت أسماء “ليو، أنتونيلا، تياغو، سيرو، ماتيو” على درجات السلم الخاص بالصعود للطائرة.
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