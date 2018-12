كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - زين مالك يطلق اغنية تتحدث عن قصة حبه لجيجي حديد

طرح الفنان العالمي ​زين مالك​ عبر يوتيوب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان There You Are. وبمجرد أن سمعها الجمهور اعتبروا أن مالك كتب هذه الأغنية إلى حبيبته عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصل الفلسطيني جي جي حديد.

ففي هذه الأغنية يتحدّث مالك عن الحب في أوقاته الجميلة والصعبة، ووجهها إلى الحبيبة التي يحتاجها في كل الأوقات والتي تشعر بظروفه.

“There You Are” تعتبر أغنية رومانسية تتحدث عن الحب واختبار الزمن للعشاق، وبالنظر إلى علاقته بحبيبته “جيجي” البالغة من العمر 23 عامًا، فإنهما قد تحملا بعض التجارب والمحن خلال علاقتهما.