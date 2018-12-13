كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - شاهد - أحمد سعد يطرح كليب أغيته "يا تمر حنة"

طرح الفنان احمد سعد كليب أغنيته الجديدة "يا تمر حنة"، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات جليل البنداري، وألحان محمد الموجي ومن توزيع أمير سليمان ومن إخراج إيدي.

من ناحية أخرى، يشارك سعد عدد من المطربين منهم كارمن سليمان وأحمد شيبة في إحياء حفل ليلة رأس السنة، الذي من المقرر أن يقام داخل فندق هلنان لاند مارك بالتجمع الخامس.

يُذكر أن أغنية "يا تمر حنة" كانت للفنانة العظيمة فايزة أحمد والتي غنتها في فيلم "تمر حنة" .