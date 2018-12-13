كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - السويد تعتقل مجموعة كانت تحضر لعمليات إرهابية

أعلن جهاز الاستخبارات السويدي " سيبو"، الخميس، عن اعتقال أعضاء مجموعة كانت تحضر لعمليات إرهابية.

ووفقا للإذاعة السويدية فقد أكدت الاستخبارات في بيان صحافي، أنها ألقت القبض على شخص في غرب السويد يُشتبه بتحضيره للقيام بعمليات إرهابية في البلاد، كما تم استدعاء العديد من الأشخاص للاستجواب بعد جهود مكثفة في عدة مدن غربي السويد تتعلق بمكافحة الإرهاب.

ونقلت الإذاعة عن غابريل فينشتيدت، المسؤول الإعلامي في المخابرات السويدية، أن عمليات تحقيق مكثفة تجري الآن لسماع الأقوال وإجراء عملية مقاطعة بين المعلومات.

ووفقا لوسائل إعلام سويدية، يقدر جهاز الاستخبارات وصول عدد السويديين الذين سافروا للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق إلى 300 شخص.

وكانت محكمة سويدية حكمت في يونيو/حزيران الماضي، بالسجن مدى الحياة ضد مواطن أوزباكستاني يدعى رحمت أكيلوف، المتعاطف مع تنظيم "داعش" المتطرف، والذي نفذ هجوم ستوكهولم الإرهابي في 7 أبريل 2017، من خلال دهس المارة بشاحنة بسوق دروتنينغاتان (شارع الملكة)، وسط العاصمة، والذي خلف 5 قتلى و15 جريحا.

كما حكمت بالإضافة إلى السجن مدى الحياة، بدفعه غرامات لأكثر من مئة شخص من متضرري الاعتداء، وكذلك الطرد من السويد.