كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - هاني سلامة ينشر صورة مع الدكتور مجدي يعقوب

نشر الفنان هاني سلامة، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "انستجرام"، صورة تجمعه بجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

وعلق "سلامة" على الصورة قائلا: "مع الجراح العالمي دكتور مجدي يعقوب ربنا يكرمك ويقدرك على فعل الخير زى ما بتسعدنا وبتفرح قلوب ناس كتير.

كان هاني سلامة قد بدأ تحضيرات فيلم سينمائى جديد لتصويره خلال الفترة المقبلة، مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وهو المشروع الذى تم تأجيله منذ العام الماضى.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية، التى قدمها الفنان هانى سلامة، كان مسلسل "فوق السحاب"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحًا جماهيريًا.

