كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - غدًا.. "تعلم كيف تبادر".. ندوة في مكتبة المستقبل

أعلن الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، عن تنظم ندوة بعنوان "تعلم كيف تبادر"، وذلك في السادسة من مساء غد الجمعة في مكتبة المستقبل، والتي تأتي في إطار سلسلة تعلم كيف، بالتعاون مع الدكتورة رباب الششتاوي إخصائية تنمية بشرية.

قال فؤاد عدلي مدير مكتبة المستقبل، المبادرة هي إحدى مقومات التطوير الإيجابي في كافة المجالات، قد تكون فكرة أو عمل أو أي شيء آخر مفيد بهدف التغيير، والذي يبادر مبادرة معينة، قد لاحظ نقصا ما أو أراد رفع كفاءة شيء ما أو خطر بباله عمل شيء جديد ليغير من شيء في شتى مناحي الحياة.