كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - بالارقام .. زيادة كبيرة فى عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين

كشفت رئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، عن تفاصيل مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير معلوماتي «إنفوجرافيك» نشرته الصفحة الرسمية للمجلس، اليوم، إن إيرادات السياحة زادت في عام 2018، بمقدار 5.4 مليار دولار عن العام الماضي، لتسجل 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ4.4 مليار دولار في 2017.

وأوضح المركز، في تقريره، أن الصادرات البترولية زادت بقيمة 2.2 مليار دولار، لتسجل 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ6.6 مليارات في 2017، كما زادت الصادرات غير البترولية بقيمة 2 مليار دولار، لتسجل 17.1 مليار دولار في 2018، مقارنة بـ15.1 في 2017.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عائدات هيئة قناة السويس زادت بمقدار 800 مليون دولار عن العام الماضي، لتسجل 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ4.9 مليارات في 2017. كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال هذا العام بمقدار 4.6 مليار دولار خلال هذا العام.

ورصد المركز، ارتفاع الاحتياطي النقدي 44.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ36.7 مليار جنيه في نوفمبر 2017، كما انخفض عجز الموازنة ليسجل 9.8% مقارنة بـ10.9% في 2017.

وأكد التقرير انخفاض معدل التضخم ليسجل 15.7% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ26% في نوفمبر 2017، كما ارتفع معدل النمو لـ5.3% مقارنة بـ4.2% في 2017، وانخفضت البطالة لـ9.9%، مقارنة بـ12% في 2017.