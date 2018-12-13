كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - تدفق أعداد كبيرة من المعتمرين على مطار القاهرة بداية من الاسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة بالصالة الموسمية للحج والعمرة، أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية تدفق المعتمرين بأعداد كبيرة، مؤكدة استمرار حالة الطوارئ بالتزامن مع استمرار توافد عشرات المعتمرين من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تستقبل الصالة الموسمية اليوم 75 معتمرا.

وأوضحت المصادر، أن أطباء الحجر الصحي برئاسة الدكتور أيمن إمام، والدكتور حازم حسين انتشرت للكشف على المعتمرين، وتوفير منشورات وكتيبات للتعريف بمخاطر الفيروسات، وخصوصًا فيروس كرونا، والتوعية بخطورة التعرض للشمس مباشرة، وغيره من المخاطر التي يمكن أن تواجه المعتمرين خلال وجودهم بالأراضي الحجازية المقدسة.