كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - السجن ٣ سنوات لسائق قتل والدته في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد ٣ سنوات لسائق قتل والدته بالسكين خلال محاولته سرقتها بالإكراه، وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين زين العابدين عبد المنصف بدوي، وخالد علي إبراهيم على ووكيل النيابة أحمد محمد عراقي، وسكرتارية محمد فرحات.

وترجع وقائع القضية إلى يونيو الماضي عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بالعثور على جثة "صفية.ح." ربة منزل.

وتشكّل فريق بحثي برئاسة اللواء يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها "عادل.ع."، ٤٦ عامًا، حيث تعدى عليها بسكين خلال مشاجرة بينهما لرغبة المتهم في سرقتها بالإكراه فلقيت مصرعها في الحال.

وأوضحت التحريات أن المتهم هاجم والدته بغرض السرقة بالإكراه ولم يكن بنية القتل، وتحرر المحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت القضية لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.