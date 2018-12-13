كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - البورصة تربح ٧.٢ مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الخميس، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 7.2 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 740.183 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.09%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12996 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.41%، وارتفع إلى مستوى 2144 نقطة.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.30 %، وصعد إلى مستوى 675 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.66% مسجلًا 1690 نقطة.
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