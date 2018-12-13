كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - القاهرة تستضيف مؤتمر "مسؤولي المراكز التكنولوجية" لمكافحة الفساد

نظمت محافظة القاهرة المؤتمر الأول لمسؤولي المراكز التكنولوجية في محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لنقل الخبرات المتبادلة والإسراع في تشغيل المراكز التكنولوجية على التطبيق الجديد بكل الوحدات المحلية "مدن ـ إحياء" على أن يعقد شهريا بأحد المحافظات المختلفة، تحت رئاسة الدكتور صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية.

وأكد اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أهمية سرعة التحول الإلكتروني في عملية تقديم الخدمات للمواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحصول المواطن على الخدمات بسهولة ويسر وإمكانية حصوله على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان وفصل مؤدي الخدمة عن طالبها مع تبسيط الإجراءات، وتفعيل وسائل الدفع، والتحصيل الإلكتروني، ما يحسن من فرص الاستثمار في مصر، ومكافحة الفساد وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له.

وأشاد سيد البدري مستشار محافظ القاهرة للمعلومات، بجهد المحافظة لاستكمال منظومة عمل المراكز التكنولوجية بكل أحيائها البالغ عددها 38 حيا إضافة إلى ديوان عام المحافظة، وحي الأسمرات الحديث وربطها جميعا من خلال برنامج حديث لتأدية الخدمة المطلوبة لكل مواطني القاهرة من أي موقع، ولا يستلزم انتقال المواطن للحي المطلوب منه الخدمة، وهو ما يحدث حاليا بالتنسيق مع وزارة التخطيط؛ لتوفير الأجهزة والشبكات والأنظمة اللازمة مع توفير التدريب اللازم للعاملين.

وأكد الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل من مسؤولي المحافظات وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية المحلية؛ لمتابعة تنفيذ المحاور الأربعة التي يقوم عليها التحول الإلكتروني وهي تحسين الخدمات، وتطوير الأداء مع التنمية البشرية للعاملين من خلال تدريبات متقدمة، والعمل على التميز في المجال الحكومي، وإعادة هيكلة المنظومة الأولوية داخل مراكز الخدمات.