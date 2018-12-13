كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 04:32 مساءً - السفير أسامة نقلي يهنئ الملك بالعيد الرابع لإعتلاءه العرش

السفير نقلي: رؤية خادم الحرمين الشريفين صنعت للمملكة مكانة رائدة في محيطها العربي والإسلامي، ودوراً فعالاً على المستويين الإقليمي والدولي

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي٬ أسمــى آيات التهاني٬ والتبريكات٬ لخادم الحرمين الشريفين٬ الملك سلمان بن عبدالـعزيز آل سعود -حفظه الله-٬ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لبيعته وتوليه مقاليد الحُكم في المملكة .

وقال نقلي: "أجدد ومنسوبي بعثة المملكة الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية الولاء والطاعة لقائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي قاد البلاد برؤية تنموية شاملة، تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي حققت نقلة نوعية في كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

وأضاف نقلي: " إن هذه الذكرى الغالية تُجَّسِد أروع صور الولاء والمحبة من الشعب لقيادته الرشيدة التي خطت بالبلاد خطوات واثقة نحو تحقيق منجزات تنموية وحضارية لافتة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فكان سعيها نحو بناء الوطن وأمنه واستقراره، وتحقيق النماء والرخاء للمواطن، مقروناً بدورها الفعال في محاربة الإرهاب، ومواجهة التحديات الإقليمية، وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.

ونوه نقلي بحجم التنسيق غير المسبوق بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها جمهورية مصر العربية، حيث شهدت علاقات البلدين فى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، طفرة كبيرة، شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وسأل السفير أسامة نقلي "المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لمواصلة خدمة ديننا الحنيف وبلادنا الغالية، ويمدهما بموفور الصحة والعافية."