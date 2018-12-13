بالصور والفيديو| ماجدة زكي تحتفل بعيد ميلادها بصحبة نجمات الفن

احتفلت الفنانة ماجدة زكي، مساء أمس، بعيد ميلادها برفقة مجموعة من صديقاتها بالوسط الفني وخارجه.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عددًا من الصور والمقاطع المصورة لعيد الميلاد عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، والتي أظهرت تواجد بعض الفنانين والمشاهير، بينهن إلهام شاهين وبوسي ووفاء عامر ودينا والمذيعة مفيدة شيحة.

وخطفت ماجدة زكي الأنظار بإطلالتها البسيطة ورشاقتها، إذ ارتدت فستانًا مخمليًا قصيرًا باللون الأخضر الداكن، وشرابًا طويلًا أسود اللون.

وكانت آخر أعمال ماجدة زكي الفنية مسلسل "اللهم إني صائم"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني في العام 2017، مع مصطفى شعبان وريم مصطفى، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أكرم فريد.

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