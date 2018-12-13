هل تخصص ليدي كولين كامبيل كتابها القادم عن "فضائح" ميغان ماركل؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد تناولها حياة الأميرة الراحلة ديانا وكشفها عن كثير من الأسرار الصادمة عنها وعن حياتها الخاصة، ها هي التخوفات بدأت تثار الآن من أن الكاتبة المتخصصة في شؤون العائلة الملكية، ليدي كولين كامبيل، قد تجعل دوقة ساسكس، ميغان ماركل، هدفها المقبل بعد أن وطدت خلال الآونة الأخيرة علاقتها بابن شقيق ميغان، تايلر دولي، المعروف عنه صراحته، وما زاد من تلك المخاوف هو إعلان ليدي كولين عن أنها تباشر العمل على كتاب جديد، لكنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي ستكتب عنه!

ونقلت صحيفة ذا صن بهذا الخصوص عن ليدي كولين قولها "أقوم الآن بكتابة كتاب جديد لكني غير مستعدة لمناقشة موضوعه الآن. وما يدور حول ميغان ماركل هو أنها قصة متطورة، وما زال هناك الكثير الذي سيكشف عنها خلال الفترة المقبلة".

وما يتخوف منه كثيرون الآن هو أن ليدي كولين ربما تكون في مرحلة التحضير لكتابة كتاب معني بكشف فضائح عن دوقة ساسكس بعد أن وطدت علاقتها بابن أخيها، تايلر.

وكان تايلر قد أثار غضب الأوساط الملكية حين كشف في تصريحات سابقة أن أسرته تعرضت لحالة من التمزق بسبب علاقة ميغان بالأمير هاري.

وكانت ليدي كولين قد قابلت تايلرابن أخ ميغان غير الشقيق توماس ماركل جونيورخلال تصوير أحد البرامج التلفزيونية، والخوف أن تستعين به ليدي كولين في الحصول على معلومات وفضائح تنشرها بكتابها الجديد المحتمل أن تخصصه للحديث عن ميغان ماركل.