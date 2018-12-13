يسرا: كان نفسي بأطفال.. ولا أستطيع الحياة دون حب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية يسرا عن بعض تفاصيل فترة طفولتها، موضحة أنها عاشت طفولة سعيدة وكانت مدللة وشقية للغاية، وكانت أقرب للذكور في تصرفاتها وتحب لعب الكرة وقيادة الدراجات ولا يفرقها عنهم سوى شعرها الطويل.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية أنها تعشق الأطفال وكان حلمها أن تنجب، قائلة: "كان نفسي يكون عندي أطفال بس ربنا مكتبليش ولازم أرضى بقضاء ربنا واللي كتبهولي ربنا أحسن من اللي أنا عايزاه".

وشددت يسرا على أنها لا تستطع الحياة دون حب، مؤكدة أنها تحب والدتها وزوجها وأبناء أصدقائها وكل نعم الله عليها.

وقالت الفنانة المصرية الشهيرة إنها في الأغلب لن تقدم عملا تلفزيونيا خلال رمضان القادم؛ لأنها تريد أن ترتاح، ولكنها تفكر في العودة للسينما.

ولفتت إلى أنها تحب التمثيل بالسينما أكثر من الدراما التلفزيونية، موضحة أنها أول من فتح باب دخول نجوم السينما للدراما بعد الذي أصاب السينما من ترد في بعض الفترات.

وأشارت إلى أنها تعشق الأفلام القديمة "الأبيض والأسود" وتشاهد الأفلام الجديدة بعيون ناقدة ومختلفة، لافتة إلى أنها لم تقدم سوى أعمال مسرحية قليلة ولكنها كانت ناجحة وساهمت هي والكثير من النجوم في تقديم أعمال مسرحية لسداد ديون مصر.

وأوضحت يسرا أنها تحب تقديم أي دور يجعلها جديدة ومختلفة ويضيف لها رصيدا عند جمهورها، مشيرة إلى أن أكثر ما يسعدها هو عندما تستطيع أن تقدم شيئًا يسعد جمهورها أو المقربين منها.