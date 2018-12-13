!هكذا احتفى ليونيل ميسي بزوجته وأطفاله في طائرته الخاصة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم ينسَ ساحر الكرة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أفراد أسرته عند شرائه طائرته الخاصة التي يستخدمها في تنقلاته سواء برفقتهم أو بمفرده، ولعل أكثر ما لفت الانتباه لتلك الطائرة هو حرصه على تدوين أسماء أفراد عائلته على الدرج الخاص بها!

وصنعت تلك الطائرة بواسطة إحدى الشركات في الأرجنتين وصممت بمواصفات خاصة لنجم نادي برشلونة الإسباني وعائلته، حيث تم تزويدها بمجموعة من المزايا المدهشة، التي من بينها مطبخ شديد الخصوصية والإمكانيات ليلائم متطلباتهم.

كما تم تزويدها بحمامين ومقاعد تكفي لاستيعاب 16 فرداً من الضيوف، والمميز هنا أن بالإمكان طي هذه المقاعد وتحويلها إلى 8 أسِرَّة، كما حرص على تدوين أسماء عائلته على درج الطائرة وهم : زوجته أنتونيلا وأطفاله تياغو، سيرو وماتيو.