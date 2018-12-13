نيكول سابا تعلّق على ارتداء فستان سعره 200 مليون جنيه

علّقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، للمرة الأولى، على ارتدائها فستان الزفاف الأسطوري من تصميم هاني البحيري، والذي يبلغ سعره 200 مليون جنيه مصري أي "أكثر من 10 ملايين دولار" بسبب ما شمله من أحجار الماس والمجوهرات الثمينة.

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وقالت نيكول في منشور عبر صفحتها بموقع "إنستغرام": غريب الإحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة"، كما نشرت فيديوهات لكواليس صعودها على المسرح بعرض أزياء هاني البحيري خلال ارتدائها هذا الفستان المثير للجدل، إذ ظهرت بالفيديو تُقبّل يد إحدى السيدات كبار السن التي ساعدتها في الصعود.

ونال تصرف النجمة اللبنانية إعجاب متابعيها الذين أشادوا بعفويتها وتواضعها، مؤكّدين أن النجم الحقيقي هو من يتعامل بتواضع مع الآخرين، وعلّقت إحدى المتابعات على تصرف نيكول سابا، قائلةً "بعيدًا عن الفستان وإنك قمر بس قد إيه احترمتك لما الست الكبيرة ساعدتك وإنتي بتنزلي بوستي إيديها"، وأضافت متابعة "إنتي جميلة في كل حاجة وكفاية ذوقك ورقيك وطريقتك الحلوة في التعامل".

واشتعل الجدل في مصر حول الفستان المرصّع بالألماس الذي كشف هاني البحيري، أن سعره 200 مليون جنيه مصري، موضحًا أن هذا الثمن الباهظ جاء لما شمله من أحجار الماس والمجوهرات الثمينة.

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