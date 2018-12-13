كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - شركاء صربيا وقعوا فى بعض.. والضحية رجل أعمال مصري شهير !!

في ساعة مبكرة من صباح الإثنين 3 ديسمبر الجاري، وصلت إلى ميناء الإسكندرية الناقلة العملاقة جراند ديترويت، قادمة من دولة صربيا، وتحمل على متنها 4 سيارات مرسيدس بنز لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقاهرة.

وفور وصول السيارات إلى الميناء، تحفظ ضباط شرطة الموانئ عليها بعد ورود كتاب من الإنتربول الصربي بسرقة تلك السيارات، إثر بلاغ من رجل أعمال هناك، وحُرر محضر بواقعتي الوصول والتحفظ، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.

وتلقت النيابة محضر الشرطة رقم 1949 لسنة 2018 إداري الميناء، والذي أثبت في محررُه، ورود كتاب إنتربول القاهرة يفيد بورود كتاب إنتربول بلجراد بصربيا، بسرقة 4 سيارات مرسيدس ونقلها إلى مصر على متن السفينة جراند ديترويت.

وأمرت النيابة باستدعاء مالك شركة الاستيراد والتصدير بالقاهرة للوقوف على حقيقة الأمر، حيث حضر نجل مالك الشركة، وبصحبته المحامي الدكتور ماهر مقار، والذي قدم للنيابة ما يفيد شراء السيارات من إحدى الشركات بدولة صربيا وكذلك أوراق تسلمهم من هناك وتحويل بنكي بقيمتهم، للتأكد من حسن نية موكله.

وقال المحامي أمام النيابة إن بلاغ سرقة السيارات كيدي لاختلاف شريكين بدولة صربيا، فقام أحدهما بالإبلاغ عن سرقة السيارات للإنتربول الدولي.

وفي اليوم التالي أمرت النيابة بإخلاء سبيل نجل مالك الشركة، بعدما تلقت محضر تحريات جديد كشف عن عدم التوصل لدور نجل مالك الشركة في الواقعة.

وأكد الدكتور مقار أنه فور وصول ما يفيد صحة الأوراق سيتم الإفراج عن السيارات، مؤكدًا أنه سيتم الرجوع إلى المُصدرين من خلال الإنتربول ورفع قضية بدولة صربيا تعويضًا للضرر الأدبي والمادي الذي تعرض له موكله.