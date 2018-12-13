كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - شاهد مدرسة أمريكية تقص شعر أحد طلابها بالقوة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فيه مدرسة أمريكية وهي تهين طالبًا بطريقة غريبة خلال غناء النشيد الوطني.

ويظهر في اللقطات المتداولة، معلمة تدرس مادة العلوم الطبيعية، قصت شعر أحد طلابها بالقوة، بحضور زملائه، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثناء عملية تشذيب الشعر، كانت جيزنجز، البالغة من العمر 52 عامًا، تغني النشيد الوطني، وتلقي بخصلات شعر الطالب على الأرض بحركة هستيرية.

وأثار الفيديو المنشور سخط النشطاء، المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي، وانتقاد العدييدين منهم