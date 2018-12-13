كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - حسن الرداد و إيمي سمير غانم ضيوف شريف منير.. اليوم

يستضيف الفنان شريف منير وابنته أسما في برنامجهما الجديد "أنا وبنتى"، والذى يعرض على قناة "الحياة"، اليوم الخميس، كلا من الفنانين، حسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم.

ويتحدث حسن الرداد عن العديد من التفاصيل الخاصة بزواجهما، فضلا عن توضيحه حقيقة انفصاله فنيا عن إيمى سمير غانم.

وكان آخر أعمال حسن الرداد، فيلم "عقدة الخواجة"، والذى عرض فى بداية 2018، وشاركته البطولة فيه، هنا الزاهد.