كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - بسبب الميراث- آية قتلها شقيقاها

بعد مرور عامين أسدلت محكمة جنايات الجيزة مساء الإثنين الستار على قضية مقتل ربة منزل عام 2016 في أوسيم على يد اثنين من أشقائها طمعًا في ميراثها، وقررت المحكمة السجن المشدد 7 سنوات لكل منهما.

التحقيقات التي جرت آنذاك بشأن الواقعة، جاء فيها أن نيابة حوادث الجيزة التي أجرت التحقيق مع المتهمين وناظرت جثة المجني عليها وعاينت مسرح الجريمة، نسبت إلى المتهمين تهمة القتل وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين "أحمد. م"، حداد، "هاني. م"، سائق، بينهم وبين المجني عليها خلافات بسبب الميراث، وأن المجني عليها تعيش بمفردها.

وجاء في محضر الشرطة أن بداية الكشف عن الجريمة، بورود بلاغ، بعثور الأهالي بمركز أوسيم، على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، مقتولة وملقاه على الأرض داخل إحدى الأراضى الزراعية، على الفور تم إخطار ضباط مباحث قسم شرطة مركز أوسيم بالواقعة، وبانتقال ضباط المباحث وبصحبتهم قوة أمنية، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لسيدة تدعى "آيه. م" فى العقد الرابع من العمر.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة التي جرت انذاك ان المتهم الاول احمد وشقيقه هانى حاولوا أكثر من مرة أن يتفاهموا مع شقيقتهم بأن تتنازل لهم عن حقها فى الميراث، مضيفا أن حالتها المادية جيدة، وأنها ليست فى حاجة للميراث، على عكسهم واحتياجهم الشديد لهذا الجزء من الميراث لسد احتياجات متطلبات الحياة، موضحا أن شقيقتهم كانت دائما ترفض طلبهم وتصر على أخذ حقها فى الميراث. وبعد ذلك اتفق الشقيقين على استدراج المجني عليها بأحد الأراضي الزراعية بمركز أوسيم في وقت متأخر من الليل، بحجة أن شقيقها الأكبر أصيب بطلق ناري خلال مشاجرة.

وأضاف أنه فور وصول شقيقته المجني عليها، ضربها على رأسها بآلة حادة كانت بحوزته، حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها مفارقة الحياة، وحصلا على بصمة شقيقتهما على أوراق تنازل عن الأراضي لهم، وفروا هاربين، وحرر المحضر اللازم بواقعة القتل، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التى أحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معهم والتى اصدرت حكمها المتقدم عليهم.