كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - بدء الجلسة الختامية لمنتدي المجتمع المدني برئاسة غادة والي

كتب - محمود عبد العال بدأت الجلسة الختامية لمنتدي المجتمع المدني برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والسفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد للجامعه العربيه للشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلي المنظمات والمؤسسات المدنيه من مختلف الدول العربية.









كانت هذه تفاصيل خبر بدء الجلسة الختامية لمنتدي المجتمع المدني برئاسة غادة والي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.