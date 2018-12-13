كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - الفندي: فرض الضريبة العقارية يؤثر على الصادرات ونطالب بتأجيلها

طالب أحمد الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بتأجيل فرض الضريبة العقارية علي القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية، كاشفاً عن وجود اعتراضات من قبل الصناع على توقيت فرض الضريبة على المصانع، والتي أقرتها الحكومة في وقت سابق.

وأشار الفندي، إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجه الصناع في الفترة الحالية يأتي علي رأسها تأخر نظام رد الأعباء، وزيادة أسعار النقل البري وزيادة تكلفة الشحن البري من المصانع للمؤاني، والتي أرتفعت مؤخراً بسبب زيادة أسعار المحروقات، مضيفاً "توقيت تطبيق الضريبة العقارية علي الصناع مع كل تلك المشاكل يؤثر بصورة مباشرة علي الصادرات المصرية".

وكشف الفندي، عن توقيع عقود تصديرية خاصة بالشركة على هامش معرض "2018Food Africa"، لرفع صادراته بنسبة 15% خلال عام 2019، بالإضافة إلى خطة توسعية آخرى تضمنت مصنع "الشركة" بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع الشركات الإيطالية لزيادة الطاقه الإنتاجية للشركة من الشيكولاته.

وأكد الفندي، أن القطاع الخاص يسعي لتفعيل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية بدعم الاقتصاد الوطني مستقبلاً تصديرياً، مطالباً بضرورة مراجعة توقيت فرض الضريبة العقارية بسبب الأعباء التي يتكبدها الصناع.

جدير بالذكر، أن معرض "Food Africa"، والذي انتهى خلال اليومين الماضيين يأتي بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية وهيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وشهد المعرض مشاركة 500 مشتري أجنبي من خلال بعثة المشتريين الدوليين.