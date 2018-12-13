كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - الغرف التجارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الجزائرية

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الجزائر، منذ قليل، لتفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري، وزيادة التبادل التجاري والمعلوماتي حول الفرص التجارية والاستثمارية ودراسات السوق في مختلف الفاعليات المقامة في كلا البلدين.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال كلمته اليوم بمنتدى الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم وفدا من 15 رجل أعمال جزائري، إن الاتفاقية تتضمن إقامة برنامج عمل سنوي في كافة الأنشطة.

ومن جهته، قال محمد العيد بن عمر رئيس غرفة الجزائر التجارية، وجود حالة من النشاط الاقتصادي بين الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة، وتوافر الإمكانيات والفرص.

واستدرك بن عمر خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري: "إلا أن حجم التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية لايزال متوضعا، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية لا يتجاوز 15% بينما يصل هذا الحجم بدول أوروبا إلى نحو 59% وفي آسيا نحو 51% وفي أمريكا الشمالية 37%".

وأوضح أن مصر والجزائر يمكنهما أن يشكلا القاطرة التي تدفع البلدان الأخرى إلى إتاحة فرص تجسيد وتطوير الأعمال المشتركة سواء الثنائية أو متعددة الأطراف داخل القارة الإفريقية.

وأضاف بن عمر أن التكامل الاقتصادي الإفريقي لم يعد مستحيلا لأن جميع الدول لديها رغبة في تطوير مستويات النمو والمعيشية وتجهيز البنية التحتية لبناء نسيج صناعي متكامل تستطيع من خلاله إقامة شراكات مع الدول وتبادل المنفعة.