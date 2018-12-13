كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - تقارير: كريستيانو رونالدو يريد الاجتماع برئيس ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبيوفنتوس، يرغب في الاجتماع بفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، نقلاً عن "El Confidencial"، يريد رونالدو وضع حد لمسألة رحيله عن النادي الملكي.

وأشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي مستعد للقاء رئيسه السابق لتوضيح سبب خروجه من مدريد، وإنهاء هذا الأمر.

ولم يودع رونالدو جماهير فريقه السابق في مؤتمر صحفي، وغادر صفوف النادي الملكي مباشرة إلى بطل إيطاليا، في الصيف الماضي.

انضم رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو، ووقع عقدًا براتب 30 مليون يورو سنويًا، لمدة أربع سنوات مع البيانكونيري.