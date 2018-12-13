كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - اتفرج.. لحظة استقبال الرئيس العراقي نادية مراد بعد تسلمها جائزة نوبل

نشر موقع روسيا اليوم، مقطع فيديو، للحظة استقبال الرئيس العراقي برهم صالح، لـ نادية مراد، الناشطة الأيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.

ولقي فوز "مراد" بالجائزة، أصداء واسعة فى العراق، كأول امرأة عربية تفوز بالجائزة التى تمنحها منظمة "نوبل" بشكل سنوي في النرويج.